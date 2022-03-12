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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Эмполи
Милан - Эмполи: обзор матча 12 марта 2022
Милан
12.03.2022, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
19'
П. Калюлю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Эмполи
Желтая карточка
С. Тонали
90'
+4
Замена
Р. Крунич
️️️️
И. Беннасер
88'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
83'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
83'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
72'
Замена
Б. Диас
️️️️
Ф. Кессье
72'
71'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Ф. Бандинелли
71'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Н. Байрами
63'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
Л. Кэкачей
63'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Р. Фьямоцци
63'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Л. Хендерсон
ГОЛ! 1:0!
П. Калюлю
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Браим Диас
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
15
Калюлю
24
Флоренци
16
Тонали
10
Беннасер
19
Кессье
27
Леау
10
Мессьяс
9
Жиру
4-1-3-1-1
25
Викарио
15
Фьямоцци
5
Луперто
6
Романьоли
13
Кэкачей
8
Асллани
23
Бандинелли
14
Журковски
6
Хендерсон
10
Байрами
9
Пинамонти
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
10
Беннасер
33
Крунич
33
Крунич
10
Беннасер
19
Кессье
21
Диас
21
Диас
19
Кессье
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
10
Байрами
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
10
Байрами
13
Кэкачей
65
Паризи
65
Паризи
13
Кэкачей
15
Фьямоцци
30
Стоянович
30
Стоянович
15
Фьямоцци
23
Бандинелли
24
Бенасси
24
Бенасси
23
Бандинелли
6
Хендерсон
10
Кутроне
10
Кутроне
6
Хендерсон
Остались в запасе
Милан
Эмполи
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Милан - Эмполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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Милан
Эмполи
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
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09:52
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