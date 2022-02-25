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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 25 февраля 2022
Милан
25.02.2022, пятница, 20:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
29'
Р. Леау
66'
И. Удогие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Удинезе
Желтая карточка
Р. Леау
90'
+5
90'
Замена
М. Яяло
️️️️
Т. Арслан
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Б. Диас
85'
77'
Желтая карточка
И. Саксесс
73'
Желтая карточка
Н. Молина
Желтая карточка
А. Ребич
68'
66'
ГОЛ! 1:1!
И. Удогие
Пас отдал
Р. Перейра
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
66'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
65'
65'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Бету
55'
Замена
И. Удогие
️️️️
М. Зеегелар
55'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Ж. Макенго
49'
Желтая карточка
Р. Бекао
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
С. Тонали
29'
17'
Желтая карточка
Н. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
61
Марко Балларини
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
26
Романьоли
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
19
Кессье
27
Леау
21
Диас
10
Мессьяс
9
Жиру
3-3-2-2
16
Сильвестри
50
Бекао
18
Перес
4
Мари
20
Молина
15
Уолес
4
Зеегелар
17
Макенго
30
Арслан
23
Бету
10
Деулофеу
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
21
Диас
70
Мальдини
70
Мальдини
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
4
Зеегелар
13
Удогие
13
Удогие
4
Зеегелар
30
Арслан
18
Яяло
18
Яяло
30
Арслан
17
Макенго
37
Перейра
37
Перейра
17
Макенго
23
Бету
90
Саксесс
90
Саксесс
23
Бету
Остались в запасе
Милан
Удинезе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
61
Марко Балларини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
61
Марко Балларини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Милан - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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