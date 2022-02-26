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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Ювентус
Эмполи - Ювентус: обзор матча 26 февраля 2022
Эмполи
26.02.2022, суббота, 20:05
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 3
Завершен
Ювентус
40'
Ш. Журковски
76'
А. Ла Мантия
32'
М. Кен
45+2'
Д. Влахович
66'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Ювентус
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
П. Стоянович
85'
Замена
В. Верре
️️️️
Н. Байрами
85'
ГОЛ! 2:3!
А. Ла Мантия
Пас отдал
С. Луперто
76'
Желтая карточка
Ф. Паризи
73'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
Л. Кэкачей
70'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Ф. Бандинелли
70'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Ди Франческо
70'
66'
ГОЛ! 1:3!
Д. Влахович
Пас отдал
А. Мората
62'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Кен
Желтая карточка
А. Исмайли
51'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Влахович
Пас отдал
Х. Куадрадо
ГОЛ! 1:1!
Ш. Журковски
40'
36'
Замена
М. Локателли
️️️️
Д. Закария
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Кен
Пас отдал
А. Рабьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Денис Закария
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Викарио
13
Кэкачей
44
Исмайли
5
Луперто
30
Стоянович
8
Асллани
14
Журковски
23
Бандинелли
29
Ди Франческо
10
Байрами
9
Пинамонти
3-1-4-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
4
де Лигт
6
Закария
7
Куадрадо
12
Рабьо
6
Артур
3
Пеллегрини
9
Кен
28
Влахович
13
Кэкачей
65
Паризи
65
Паризи
13
Кэкачей
30
Стоянович
6
Хендерсон
6
Хендерсон
30
Стоянович
23
Бандинелли
24
Бенасси
24
Бенасси
23
Бандинелли
10
Байрами
26
Верре
26
Верре
10
Байрами
29
Ди Франческо
10
Кутроне
10
Кутроне
29
Ди Франческо
6
Закария
5
Локателли
5
Локателли
6
Закария
9
Кен
21
Мората
21
Мората
9
Кен
Остались в запасе
Эмполи
Ювентус
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
11
Марле Аке
ЛВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Эмполи - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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