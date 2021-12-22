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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Милан
Эмполи - Милан: обзор матча 22 декабря 2021
Эмполи
22.12.2021, среда, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 4
Завершен
Милан
18'
Н. Байрами
84'
А. Пинамонти (П)
12'
Ф. Кессье
42'
Ф. Кессье
63'
А. Флоренци
69'
Т. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Милан
Замена
К. Асллани
️️️️
Л. Хендерсон
85'
Замена
Л. Штулац
️️️️
С. Риччи
85'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
А. Пинамонти
84'
81'
Замена
Б. Диас
️️️️
Ж. Мессьяс
81'
Замена
Р. Крунич
️️️️
И. Беннасер
80'
Желтая карточка
И. Беннасер
69'
ГОЛ! 1:4!
Т. Эрнандес
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Ш. Журковски
68'
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
П. Кутроне
68'
64'
Замена
П. Калюлю
️️️️
А. Флоренци
64'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
С. Тонали
63'
ГОЛ! 1:3!
А. Флоренци
Желтая карточка
С. Романьоли
62'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
П. Стоянович
46'
42'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кессье
Пас отдал
А. Салемакерс
39'
Желтая карточка
С. Тонали
ГОЛ! 1:1!
Н. Байрами
18'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кессье
Пас отдал
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Жуниор Мессьяс
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
4-3-1-2
25
Викарио
65
Паризи
5
Луперто
6
Романьоли
30
Стоянович
21
Риччи
6
Хендерсон
14
Журковски
10
Байрами
10
Кутроне
9
Пинамонти
4-1-2-2-1
16
Меньян
24
Флоренци
23
Томори
26
Романьоли
19
Эрнандес
16
Тонали
19
Кессье
10
Беннасер
56
Салемакерс
10
Мессьяс
9
Жиру
30
Стоянович
5
Маркицца
5
Маркицца
30
Стоянович
6
Хендерсон
8
Асллани
8
Асллани
6
Хендерсон
21
Риччи
4
Штулац
4
Штулац
21
Риччи
14
Журковски
23
Бандинелли
23
Бандинелли
14
Журковски
10
Кутроне
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
10
Кутроне
24
Флоренци
15
Калюлю
15
Калюлю
24
Флоренци
16
Тонали
8
Бакайоко
8
Бакайоко
16
Тонали
10
Беннасер
33
Крунич
33
Крунич
10
Беннасер
10
Мессьяс
21
Диас
21
Диас
10
Мессьяс
Остались в запасе
Эмполи
Милан
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Эмполи - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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