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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Эмполи
Специя - Эмполи: обзор матча 19 декабря 2021
Специя
19.12.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
50'
Р. Маркицца (АГ)
72'
Д. Николау (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Эмполи
Желтая карточка
В. Коваленко
90'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
88'
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Нзола
82'
Замена
К. Агудело
️️️️
Р. Манай
73'
Замена
В. Коваленко
️️️️
С. Бастони
73'
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Николау
63'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
Р. Маркицца
63'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Ф. Бандинелли
63'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Ди Франческо
59'
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Маркицца
50'
38'
Желтая карточка
Л. Тонелли
Желтая карточка
Д. Маджоре
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
10
Недим Байрами
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3-2-2-1-2
49
Проведель
6
Эрлич
4
Кивиор
43
Николау
13
Реца
98
Амьен-Аду
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
7
Манай
18
Нзола
4-4-1-1
25
Викарио
30
Стоянович
26
Тонелли
5
Луперто
5
Маркицца
23
Бандинелли
21
Риччи
6
Хендерсон
14
Журковски
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
10
Бастони
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Бастони
18
Нзола
19
Колли
19
Колли
18
Нзола
7
Манай
7
Агудело
7
Агудело
7
Манай
5
Маркицца
65
Паризи
65
Паризи
5
Маркицца
23
Бандинелли
10
Байрами
10
Байрами
23
Бандинелли
29
Ди Франческо
10
Кутроне
10
Кутроне
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Специя
Эмполи
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Самир Уйкани
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Специя - Эмполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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