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Материалы

Болонья - Ювентус

18.12.2021, Суббота, 20:00 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 18 тур Болонья - Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 21:45 Болонья 1:4 Ювентус
19 тур
24 января, воскресенье 14:30 Ювентус 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
27 тур
22 июня, понедельник 22:45 Болонья 0:2 Ювентус
8 тур
19 октября, суббота 21:45 Ювентус 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
25 тур
24 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Ювентус
6 тур
26 сентября, среда 22:00 Ювентус 2:0 Болонья
Италия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
12 января, суббота 22:45 Болонья 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
36 тур
5 мая, суббота 21:45 Ювентус 3:1 Болонья
17 тур
17 декабря, воскресенье 17:00 Болонья 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
38 тур
27 мая, суббота 19:00 Болонья 1:2 Ювентус
19 тур
8 января, воскресенье 22:45 Ювентус 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
26 тур
19 февраля, пятница 22:45 Болонья 0:0 Ювентус
7 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Ювентус 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 20:30 Ювентус 1:0 Болонья
15 тур
6 декабря, пятница 23:45 Болонья 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
16 марта, суббота 23:45 Болонья 0:2 Ювентус
10 тур
31 октября, среда 23:45 Ювентус 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
23 тур
7 марта, среда 21:30 Болонья 1:1 Ювентус
4 тур
21 сентября, среда 22:45 Ювентус 1:1 Болонья
Италия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
8 декабря, четверг 23:59 Ювентус 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
27 тур
26 февраля, суббота 22:45 Ювентус 0:2 Болонья
8 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
25 тур
21 февраля, воскресенье 17:00 Болонья 1:2 Ювентус
6 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 22:30 Ювентус 4:1 Болонья
9 тур
29 октября, среда 22:30 Болонья 1:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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