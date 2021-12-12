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Материалы

Удинезе - Милан

11.12.2021, Суббота, 22:45 мск Удине, стадион Фриули Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 17 тур Удинезе - Милан
Италия. Серия А (2020/2021)
25 тур
3 марта, среда 22:45 Милан 1:1 Удинезе
6 тур
1 ноября, воскресенье 14:30 Удинезе 1:2 Милан
Италия. Серия А (2019/2020)
20 тур
19 января, воскресенье 14:30 Милан 3:2 Удинезе
1 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Удинезе 1:0 Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
30 тур
2 апреля, вторник 20:00 Милан 1:1 Удинезе
11 тур
4 ноября, воскресенье 22:30 Удинезе 0:1 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
23 тур
4 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Милан
4 тур
17 сентября, воскресенье 16:00 Милан 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Милан
3 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Милан 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
24 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Удинезе
5 тур
22 сентября, вторник 21:45 Удинезе 2:3 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
25 апреля, суббота 19:00 Удинезе 2:1 Милан
13 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Милан 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
8 марта, суббота 21:00 Удинезе 1:0 Милан
8 тур
19 октября, суббота 22:45 Милан 1:0 Удинезе
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
22 января, среда 23:59 Милан 1:2 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
23 тур
3 февраля, воскресенье 23:45 Милан 2:1 Удинезе
4 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
23 тур
11 февраля, суббота 21:00 Удинезе 1:2 Милан
4 тур
21 сентября, среда 22:45 Милан 1:1 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Удинезе 0:0 Милан
19 тур
9 января, воскресенье 17:00 Милан 4:4 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
12 февраля, пятница 22:45 Милан 3:2 Удинезе
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Удинезе 1:0 Милан
Италия. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 23:00 Милан 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 22:30 Удинезе 2:1 Милан
17 тур
21 декабря, воскресенье 22:30 Милан 5:1 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Милан 4:1 Удинезе
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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