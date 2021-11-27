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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 27 ноября 2021
Ювентус
27.11.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
28'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аталанта
Желтая карточка
М. Локателли
89'
87'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
Р. Малиновский
85'
Желтая карточка
Б. Джимсити
Замена
К. Жорже
️️️️
А. Мората
85'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
79'
71'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Д. Дзаппакоста
70'
Желтая карточка
М. Демирал
Желтая карточка
А. Рабьо
66'
Замена
М. Кен
️️️️
У. МакКенни
64'
60'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Пессина
Желтая карточка
Х. Куадрадо
51'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
46'
43'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
37'
Желтая карточка
Р. Малиновский
32'
Желтая карточка
Р. Фройлер
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Б. Джимсити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
5
Локателли
12
Рабьо
22
МакКенни
7
Куадрадо
14
Кьеза
21
Дибала
21
Мората
3-3-1-2-1
1
Муссо
28
Демирал
2
Толой
6
Джимсити
21
Меле
15
де Рон
77
Дзаппакоста
8
Фройлер
17
Малиновский
32
Пессина
91
Сапата
14
Кьеза
10
Бернардески
10
Бернардески
14
Кьеза
22
МакКенни
9
Кен
9
Кен
22
МакКенни
21
Мората
19
Жорже
19
Жорже
21
Мората
77
Дзаппакоста
19
Паломино
19
Паломино
77
Дзаппакоста
17
Малиновский
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
17
Малиновский
32
Пессина
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Пессина
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Аталанта
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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