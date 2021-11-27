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Ювентус - Аталанта

27.11.2021, Суббота, 20:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Италия. Серия А, 14 тур Ювентус - Аталанта
Италия. Кубок (2020/2021)
Финал
19 мая, среда 22:00 Аталанта 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
31 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Аталанта 1:0 Ювентус
12 тур
16 декабря, среда 20:30 Ювентус 1:1 Аталанта
Италия. Серия А (2019/2020)
32 тур
11 июля, суббота 22:45 Ювентус 2:2 Аталанта
13 тур
23 ноября, суббота 17:00 Аталанта 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2018/2019)
37 тур
19 мая, воскресенье 21:30 Ювентус 1:1 Аталанта
18 тур
26 декабря, среда 17:00 Аталанта 2:2 Ювентус
Италия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
30 января, среда 22:45 Аталанта 3:0 Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
14 марта, среда 20:00 Ювентус 2:0 Аталанта
7 тур
1 октября, воскресенье 21:45 Аталанта 2:2 Ювентус
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, среда 19:30 Ювентус 1:0 Аталанта
Италия. Кубок (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 30 января, вторник 22:45 Аталанта 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
28 апреля, пятница 21:45 Аталанта 2:2 Ювентус
15 тур
3 декабря, суббота 22:45 Ювентус 3:1 Аталанта
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
11 января, среда 22:45 Ювентус 3:2 Аталанта
Италия. Серия А (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Аталанта 0:2 Ювентус
9 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Аталанта
Италия. Серия А (2014/2015)
24 тур
20 февраля, пятница 22:45 Ювентус 2:1 Аталанта
5 тур
27 сентября, суббота 22:45 Аталанта 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
5 мая, понедельник 23:00 Ювентус 1:0 Аталанта
17 тур
22 декабря, воскресенье 18:00 Аталанта 1:4 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Аталанта 0:1 Ювентус
17 тур
16 декабря, воскресенье 18:00 Ювентус 3:0 Аталанта
Италия. Серия А (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 3:1 Аталанта
19 тур
21 января, суббота 23:45 Аталанта 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
28 марта, воскресенье 17:00 Ювентус 2:1 Аталанта
12 тур
7 ноября, суббота 22:45 Аталанта 2:5 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 2:2 Аталанта
17 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Аталанта 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Аталанта 0:4 Ювентус
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Аталанта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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