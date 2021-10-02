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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Ювентус
Торино - Ювентус: обзор матча 02 октября 2021
Торино
02.10.2021, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
86'
М. Локателли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Ювентус
89'
Замена
К. Жорже
️️️️
Ф. Кьеза
86'
ГОЛ! 0:1!
М. Локателли
Пас отдал
Ф. Кьеза
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Й. Брекало
84'
82'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
80'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
Д. Базелли
️️️️
А. Санабрия
77'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
65'
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Лукич
65'
Замена
К. Ансальди
️️️️
О. Эйна
65'
Желтая карточка
С. Лукич
62'
Желтая карточка
А. Санабрия
56'
46'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Кен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
92
Бен Лассин Коне
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
4
Зима
3
Бремер
15
Родригес
8
Мандрагора
34
Эйна
4
Побега
23
Лукич
7
Брекало
19
Санабрия
4-1-2-2-1
13
Щесны
13
Данило
4
де Лигт
14
Кьеллини
26
Сандро
5
Локателли
22
МакКенни
12
Рабьо
10
Бернардески
14
Кьеза
9
Кен
34
Эйна
14
Ансальди
14
Ансальди
34
Эйна
23
Лукич
17
Линетти
17
Линетти
23
Лукич
7
Брекало
8
Ринкон
8
Ринкон
7
Брекало
19
Санабрия
33
Базелли
33
Базелли
19
Санабрия
9
Кен
7
Куадрадо
7
Куадрадо
9
Кен
10
Бернардески
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Бернардески
14
Кьеза
19
Жорже
19
Жорже
14
Кьеза
Остались в запасе
Торино
Ювентус
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
92
Бен Лассин Коне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
92
Бен Лассин Коне
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Торино - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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