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Материалы

Торино - Ювентус

02.10.2021, Суббота, 19:00 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 7 тур Торино - Ювентус
Италия. Серия А (2020/2021)
29 тур
3 апреля, суббота 19:00 Торино 2:2 Ювентус
10 тур
5 декабря, суббота 20:00 Ювентус 2:1 Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
30 тур
4 июля, суббота 18:15 Ювентус 4:1 Торино
11 тур
2 ноября, суббота 22:45 Торино 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2018/2019)
35 тур
3 мая, пятница 21:30 Ювентус 1:1 Торино
16 тур
15 декабря, суббота 22:30 Торино 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
25 тур
18 февраля, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Ювентус
6 тур
23 сентября, суббота 21:45 Ювентус 4:0 Торино
Италия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
3 января, среда 22:45 Ювентус 2:0 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
35 тур
6 мая, суббота 21:45 Ювентус 1:1 Торино
16 тур
11 декабря, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Торино 1:4 Ювентус
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:1 Торино
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
16 декабря, среда 22:45 Ювентус 4:0 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 16:00 Торино 2:1 Ювентус
13 тур
30 ноября, воскресенье 20:00 Ювентус 2:1 Торино
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 21:30 Ювентус 1:0 Торино
6 тур
29 сентября, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
34 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Торино 0:2 Ювентус
15 тур
1 декабря, суббота 23:45 Ювентус 3:0 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 22:30 Торино 0:1 Ювентус
8 тур
25 октября, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Торино
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
26 февраля, вторник 22:30 Ювентус 0:0 Торино
6 тур
30 сентября, воскресенье 22:30 Торино 0:1 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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