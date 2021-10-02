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Материалы

Сассуоло - Интер

02.10.2021, Суббота, 21:45 мск Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 7 тур Сассуоло - Интер
Италия. Серия А (2020/2021)
28 тур
7 апреля, среда 19:45 Интер 2:1 Сассуоло
9 тур
28 ноября, суббота 17:00 Сассуоло 0:3 Интер
Италия. Серия А (2019/2020)
27 тур
24 июня, среда 20:30 Интер 3:3 Сассуоло
8 тур
20 октября, воскресенье 13:30 Сассуоло 3:4 Интер
Италия. Серия А (2018/2019)
20 тур
19 января, суббота 22:30 Интер 0:0 Сассуоло
1 тур
19 августа, воскресенье 21:30 Сассуоло 1:0 Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 21:45 Интер 1:2 Сассуоло
18 тур
23 декабря, суббота 17:00 Сассуоло 1:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
36 тур
14 мая, воскресенье 13:30 Интер 1:2 Сассуоло
17 тур
18 декабря, воскресенье 14:30 Сассуоло 0:1 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 21:45 Сассуоло 3:1 Интер
19 тур
10 января, воскресенье 14:30 Интер 0:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 14:30 Сассуоло 3:1 Интер
2 тур
14 сентября, воскресенье 17:00 Интер 7:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 23:45 Интер 1:0 Сассуоло
4 тур
22 сентября, воскресенье 14:30 Сассуоло 0:7 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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