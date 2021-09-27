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Материалы

Лацио - Рома

26.09.2021, Воскресенье, 19:00 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Серия А, 6 тур Лацио - Рома
Италия. Серия А (2020/2021)
37 тур
15 мая, суббота 21:45 Рома 2:0 Лацио
18 тур
15 января, пятница 22:45 Лацио 3:0 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
21 тур
26 января, воскресенье 20:00 Рома 1:1 Лацио
2 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Лацио 1:1 Рома
Италия. Серия А (2018/2019)
26 тур
2 марта, суббота 22:30 Лацио 3:0 Рома
7 тур
29 сентября, суббота 16:00 Рома 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 21:45 Лацио 0:0 Рома
13 тур
18 ноября, суббота 20:00 Рома 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
30 апреля, воскресенье 13:30 Рома 1:3 Лацио
15 тур
4 декабря, воскресенье 17:00 Лацио 0:2 Рома
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 4 апреля, вторник 21:45 Рома 3:2 Лацио
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 1 марта, среда 22:45 Лацио 2:0 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Лацио 1:4 Рома
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
25 мая, понедельник 19:00 Лацио 1:2 Рома
18 тур
11 января, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Лацио 0:0 Рома
4 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
Италия. Кубок (2012/2013)
Финал
26 мая, воскресенье 20:00 Рома 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
31 тур
8 апреля, понедельник 22:45 Рома 1:1 Лацио
12 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Лацио 3:2 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Рома 1:2 Лацио
7 тур
16 октября, воскресенье 22:45 Лацио 2:1 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
10 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 0:2 Рома
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
19 января, среда 22:45 Рома 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 20:30 Лацио 1:2 Рома
15 тур
6 декабря, воскресенье 22:45 Рома 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 17:00 Лацио 4:2 Рома
12 тур
16 ноября, воскресенье 22:30 Рома 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 23:15 Лацио 3:2 Рома
10 тур
31 октября, среда 22:30 Рома 3:2 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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