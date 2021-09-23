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Рома - Удинезе

23.09.2021, Четверг, 21:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 5 тур Рома - Удинезе
Италия. Серия А (2020/2021)
22 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Рома 3:0 Удинезе
3 тур
3 октября, суббота 21:45 Удинезе 0:1 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
29 тур
2 июля, четверг 22:45 Рома 0:2 Удинезе
10 тур
30 октября, среда 23:00 Удинезе 0:4 Рома
Италия. Серия А (2018/2019)
32 тур
13 апреля, суббота 19:00 Рома 1:0 Удинезе
13 тур
24 ноября, суббота 17:00 Удинезе 1:0 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
25 тур
17 февраля, суббота 17:00 Удинезе 0:2 Рома
6 тур
23 сентября, суббота 16:00 Рома 3:1 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
20 тур
15 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Рома
1 тур
20 августа, суббота 19:00 Рома 4:0 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Удинезе 1:2 Рома
10 тур
28 октября, среда 22:45 Рома 3:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
36 тур
17 мая, воскресенье 21:45 Рома 2:1 Удинезе
17 тур
6 января, вторник 14:30 Удинезе 0:1 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
17 марта, понедельник 23:59 Рома 3:2 Удинезе
9 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Удинезе 0:1 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
9 марта, суббота 23:45 Удинезе 1:1 Рома
9 тур
28 октября, воскресенье 23:45 Рома 2:3 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
11 апреля, среда 22:45 Рома 3:1 Удинезе
13 тур
25 ноября, пятница 23:45 Удинезе 2:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
9 апреля, суббота 22:45 Удинезе 1:2 Рома
13 тур
20 ноября, суббота 20:00 Рома 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 22:45 Рома 4:2 Удинезе
10 тур
28 октября, среда 22:45 Удинезе 2:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 18:00 Рома 1:1 Удинезе
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 3:1 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Удинезе 1:3 Рома
14 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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