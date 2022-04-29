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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Адана Демирспор
Гиресунспор - Адана Демирспор: обзор матча 29 апреля 2022
Гиресунспор
29.04.2022, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Адана Демирспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Гиресунспор - Адана Демирспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Чотанак Спор Комплекси
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Гиресунспор
Адана Демирспор
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