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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Бешикташ
Сивасспор - Бешикташ: обзор матча 26 февраля 2022
Сивасспор
26.02.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
26'
М. Ятабаре
85'
Ф. Файр (П)
12'
М. Батшуайи
43'
Р. Геззаль
73'
М. Батшуайи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Бешикташ
90'
+2
Замена
Д. Боздоган
️️️️
М. Батшуайи
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ф. Файр
85'
Замена
М. Конате
️️️️
С. Камара
83'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
И. Кофи
76'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Батшуайи
Замена
О. Кайоде
️️️️
П. Энрике
71'
68'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
А. Тейшейра
57'
Замена
Соуза
️️️️
Н. Уйсал
50'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
43'
ГОЛ! 1:2!
Р. Геззаль
Пас отдал
У. Мерас
ГОЛ! 1:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
У. Чифтци
26'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
А. Тейшейра
3'
Желтая карточка
Велинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
5
Соуза
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
4-4-2
25
Йилдырым
88
Османпаша
14
Камара
3
Чифтци
6
Гутас
37
Арслан
76
Файр
7
Энрике
5
Кофи
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
4-3-1-2
30
Дестаноглу
19
Розье
23
Велинтон
21
Вида
17
Мерас
13
Хатчинсон
20
Уйсал
18
Геззаль
11
Тейшейра
44
Батшуайи
19
Караман
5
Кофи
20
Кесгин
20
Кесгин
5
Кофи
7
Энрике
80
Кайоде
80
Кайоде
7
Энрике
14
Камара
11
Конате
11
Конате
14
Камара
44
Батшуайи
70
Боздоган
70
Боздоган
44
Батшуайи
11
Тейшейра
50
Ялчин
50
Ялчин
11
Тейшейра
20
Уйсал
5
Соуза
5
Соуза
20
Уйсал
Остались в запасе
Сивасспор
Бешикташ
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Ондер Каравели
Статистика матча Сивасспор - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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