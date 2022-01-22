Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Фенербахче
Сивасспор - Фенербахче: обзор матча 22 января 2022
Сивасспор
22.01.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
74'
П. Энрике
18'
М. Зайц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Фенербахче
Замена
С. Камара
️️️️
П. Энрике
90'
+4
Желтая карточка
А. Огуз
83'
Замена
З. Эрдал
️️️️
К. Алтинай
80'
80'
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Зайц
79'
Замена
Д. Росси
️️️️
Э. Валенсия
ГОЛ! 1:1!
П. Энрике
74'
73'
Желтая карточка
М. Креспо
65'
Желтая карточка
Н. Сангаре
56'
Замена
М. Бериша
️️️️
С. Дурсун
55'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Ф. Новак
Замена
S. Yilmaz
️️️️
Э. Йигитер
46'
42'
Замена
М. Тиссеран
️️️️
С. Азиз
34'
Желтая карточка
С. Азиз
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Зайц
Пас отдал
Э. Валенсия
Замена
О. Кайоде
️️️️
Э. Йесилюрт
16'
Желтая карточка
К. Алтинай
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
7
Педро Энрике
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
52
Volkan Egri
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
3-2-3-2
35
Вурал
6
Гутас
3
Чифтци
6
Йигитер
88
Османпаша
2
Огуз
7
Энрике
5
Кофи
4
Алтинай
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
3-2-3-2
1
Эзер
3
Мин-Джэ
57
Новак
30
Сангаре
26
Осайи-Самуэль
4
Азиз
19
Креспо
8
Зайц
17
Кахведжи
19
Дурсун
30
Валенсия
7
Энрике
14
Камара
14
Камара
7
Энрике
4
Алтинай
58
Эрдал
58
Эрдал
4
Алтинай
6
Йигитер
17
17
6
Йигитер
17
Йесилюрт
80
Кайоде
80
Кайоде
17
Йесилюрт
4
Азиз
32
Тиссеран
32
Тиссеран
4
Азиз
57
Новак
10
Пелкас
10
Пелкас
57
Новак
8
Зайц
7
Соса
7
Соса
8
Зайц
30
Валенсия
9
Росси
9
Росси
30
Валенсия
19
Дурсун
20
Бериша
20
Бериша
19
Дурсун
Остались в запасе
Сивасспор
Фенербахче
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
52
Volkan Egri
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Луис Густаво
ОП
17
Бурак Капачак
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦП
52
Volkan Egri
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Луис Густаво
ОП
17
Бурак Капачак
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Сивасспор - Фенербахче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Фенербахче
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+