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Лига Европы 2026/2027
НАК Бреда - Вильярреал
НАК Бреда - Вильярреал: обзор матча 20 августа 2009
НАК Бреда
20.08.2009, четверг, 21:00
Лига Европы
1 : 3
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Вильярреал
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча НАК Бреда - Вильярреал
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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Вильярреал
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
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Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
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4 ноября
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«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
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8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
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Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
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4 ноября
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