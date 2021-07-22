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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Линфилд - Борац
Линфилд - Борац: обзор матча 22 июля 2021
Линфилд
22.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
4 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Борац
2'
M. Newberry
25'
C. Manzinga
90+2'
J. Callacher
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линфилд - Борац
Замена
С. Роско
️️️️
J. Callacher
90'
+6
Желтая карточка
J. Callacher
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
J. Callacher
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Вушурович
Желтая карточка
A. Clarke
83'
Замена
A. Clarke
️️️️
C. Manzinga
82'
Замена
N. Quinn
️️️️
S. Fallon
82'
79'
Замена
М. Вушурович
️️️️
D. Meleg
78'
Желтая карточка
А. Субич
78'
Замена
A. Živković
️️️️
П. Мораитис
69'
Желтая карточка
Д. Моллс
46'
Замена
Д. Моллс
️️️️
A. Begić
ГОЛ! 2:0!
C. Manzinga
Пас отдал
S. Fallon
25'
ГОЛ! 1:0!
M. Newberry
2'
1'
Желтая карточка
A. Begić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линфилд
5
Крис Шилдс
ЦП
32
Трай Хьюм
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
4
Jimmy Callacher
ЦФ
3
Мэттью Кларк
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
12
Christy Manzinga
ЦФ
1
Chris Johns
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Борац
7
Dino Ćorić
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
24
Dejan Meleg
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
10
Горан Закарич
ЦФ
8
Amar Begić
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
26
Джордже Чосич
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
25
Bojan Pavlović
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Линфилд
52
Matthew Williamson
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
15
Navid Nasseri
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
Борац
21
Никола Цеткович
ЦФ
25
Nikola Lakić
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
14
Siniša Dujaković
ЦФ
18
Александар Субич
ЦФ
19
Дональд Моллс
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
17
Милан Вушурович
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
32
Ante Živković
ЦФ
1-5
5
Шилдс
35
1
12
20
22
5
23
25
28
5
26
Чосич
12
34
34
12
20
31
31
20
4
2
Роско
2
Роско
4
8
19
Моллс
19
Моллс
8
24
17
Вушурович
17
Вушурович
24
45
Мораитис
32
32
45
Мораитис
Остались в запасе
Линфилд
Борац
52
Matthew Williamson
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
15
Navid Nasseri
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
21
Никола Цеткович
ЦФ
25
Nikola Lakić
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
14
Siniša Dujaković
ЦФ
18
Александар Субич
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
52
Matthew Williamson
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
15
Navid Nasseri
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
Остались в запасе
21
Никола Цеткович
ЦФ
25
Nikola Lakić
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
14
Siniša Dujaković
ЦФ
18
Александар Субич
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча Линфилд - Борац
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Борац
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Борац
2 : 0
25.10.2026
Слога Меридиан
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