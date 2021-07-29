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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Борац - Линфилд
Борац - Линфилд: обзор матча 29 июля 2021
Борац
29.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Линфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борац - Линфилд
Желтая карточка
D. Meleg
90'
90'
Желтая карточка
М. Кларк
84'
Замена
N. Nasseri
️️️️
N. Quinn
Желтая карточка
M. Jovanović
81'
Замена
М. Вушурович
️️️️
D. Ćorić
76'
Замена
A. Živković
️️️️
S. Vranjes
75'
Замена
D. Cavic
️️️️
Г. Закарич
75'
74'
Желтая карточка
S. Fallon
Желтая карточка
S. Vranjes
73'
40'
Желтая карточка
C. Manzinga
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
25
Bojan Pavlović
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
24
Dejan Meleg
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
10
Горан Закарич
ЦФ
8
Amar Begić
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
18
Александар Субич
ЦФ
26
Джордже Чосич
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
7
Dino Ćorić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Линфилд
12
Christy Manzinga
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
3
Мэттью Кларк
ЦФ
4
Jimmy Callacher
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
32
Трай Хьюм
ЦФ
1
Chris Johns
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Борац
6
Dejan Uzelac
ЦЗ
8
Boro Eric
ЦФ
32
Ante Živković
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
17
Милан Вушурович
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
14
Siniša Dujaković
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
25
Nikola Lakić
ЦФ
21
Никола Цеткович
ЦФ
Линфилд
2
Conor Pepper
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
15
Navid Nasseri
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
19
Billy Chadwick
ЦФ
5
18
Субич
7
5
26
Чосич
23
5
4
31
1
32
Хьюм
5
23
32
32
23
7
17
Вушурович
17
Вушурович
7
10
Закарич
22
22
10
Закарич
31
15
15
31
Остались в запасе
Борац
Линфилд
6
Dejan Uzelac
ЦЗ
8
Boro Eric
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
14
Siniša Dujaković
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
25
Nikola Lakić
ЦФ
21
Никола Цеткович
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
2
Conor Pepper
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
19
Billy Chadwick
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Остались в запасе
6
Dejan Uzelac
ЦЗ
8
Boro Eric
ЦФ
27
Энвер Кулашин
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
28
Đorđe Milojević
ЦФ
14
Siniša Dujaković
ЦФ
3
Marko Kujundžić
ЦФ
25
Nikola Lakić
ЦФ
21
Никола Цеткович
ЦФ
Остались в запасе
2
Conor Pepper
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
15
Ahmed Salam
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
19
Billy Chadwick
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Главный тренер
Дэвид Хили
Статистика матча Борац - Линфилд
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Борац
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Борац
2 : 0
25.10.2026
Слога Меридиан
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Информация о матче
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