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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Тромсе
Атлетик - Тромсе: обзор матча 20 августа 2009
Атлетик
20.08.2009, четверг, 23:55
Лига Европы
3 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Тромсе
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Статистика матча Атлетик - Тромсе
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Матчи команд
Атлетик
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Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
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07.11.2026
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01.11.2026
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Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
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Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
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Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
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4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
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1 : 1
11.10.2026
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