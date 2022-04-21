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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Атлетик
Кадис - Атлетик: обзор матча 21 апреля 2022
Кадис
21.04.2022, четверг, 21:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 3
Завершен
Атлетик
56'
Лукас
87'
Р. Собрино
3'
Р. Гарсия
22'
И. Муньяин
33'
М. Весга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Атлетик
90'
+6
Желтая карточка
У. Венцедор
ГОЛ! 2:3!
Р. Собрино
Пас отдал
А. Негредо
87'
81'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
И. Муньяин
76'
Замена
Е. Альварес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Алекс
️️️️
Р. Алькарас
74'
71'
Вторая желтая
М. Весга
Замена
Р. Собрино
️️️️
Э. Лосано
70'
69'
Желтая карточка
Д. Вивиан
68'
Замена
У. Венцедор
️️️️
Д. Гарсия
68'
Замена
О. Саррага
️️️️
Н. Уильямс
Желтая карточка
Кала
63'
63'
Желтая карточка
М. Весга
ГОЛ! 1:3!
Лукас
56'
Замена
Фали
️️️️
В. Чуст
55'
Замена
Лукас
️️️️
Феде
55'
Замена
Х. Мари
️️️️
К. Акапо
55'
51'
Желтая карточка
И. Мартинес
46'
Замена
А. Петха
️️️️
О. де Маркос
33'
ГОЛ! 0:3!
М. Весга
Пас отдал
И. Муньяин
22'
ГОЛ! 0:2!
И. Муньяин
22'
Пенальти не реализован!
И. Муньяин
Желтая карточка
В. Чуст
21'
Желтая карточка
Э. Лосано
9'
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Икер Муньяин
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Лукас
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
4-2-2-2
23
Ледесма
18
Эспино
23
Чуст
23
Эрнандес
29
Акапо
4
Алькарас
6
Феде
11
Идрисси
14
Альехо
11
Лосано
21
Негредо
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
26
Мартинес
18
Баленсиага
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
23
Чуст
3
Фали
3
Фали
23
Чуст
29
Акапо
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
29
Акапо
4
Алькарас
8
Алекс
8
Алекс
4
Алькарас
6
Феде
7
Лукас
7
Лукас
6
Феде
11
Лосано
19
Собрино
19
Собрино
11
Лосано
10
Муньяин
17
Бершиче
17
Бершиче
10
Муньяин
14
Гарсия
5
Альварес
5
Альварес
14
Гарсия
18
де Маркос
18
Петха
18
Петха
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
6
Саррага
6
Саррага
10
Уильямс
Остались в запасе
Кадис
Атлетик
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Кадис - Атлетик
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Валентин Писсаро Гомес
Стадион:
Нуэво Мирандилья
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