Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 03 апреля 2022
Барселона
03.04.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
72'
Педри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Севилья
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
У. Дембеле
90'
+1
88'
Желтая карточка
Л. Окампос
85'
Желтая карточка
Х. Корона
85'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
Желтая карточка
Ж. Пике
85'
83'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
А. Марсьяль
Желтая карточка
У. Дембеле
82'
82'
Замена
Р. Мир
️️️️
К. Рекик
Замена
М. Депай
️️️️
П. Обамеянг
81'
78'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
78'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Н. Гудель
Замена
Гави
️️️️
Ф. де Йонг
74'
ГОЛ! 1:0!
Педри
Пас отдал
У. Дембеле
72'
67'
Замена
Х. Корона
️️️️
Э. Ламела
Желтая карточка
С. Бускетс
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Барселона
25
Лазар Царевич
ВР
33
Нето
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
6
Гави
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
17
Хесус Корона
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
21
де Йонг
8
Педри
14
Торрес
10
Дембеле
7
Обамеянг
4-3-2-1
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
4
Рекик
34
Карлос
11
Ракитич
8
Гудель
19
Хордан
9
Ламела
7
Окампос
9
Марсьяль
10
Дембеле
6
Гонсалес
6
Гонсалес
10
Дембеле
21
де Йонг
6
Гави
6
Гави
21
де Йонг
7
Обамеянг
10
Депай
10
Депай
7
Обамеянг
9
Марсьяль
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
9
Марсьяль
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
9
Ламела
17
Корона
17
Корона
9
Ламела
8
Гудель
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
8
Гудель
4
Рекик
17
Мир
17
Мир
4
Рекик
Остались в запасе
Барселона
Севилья
25
Лазар Царевич
ВР
33
Нето
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
25
Лазар Царевич
ВР
33
Нето
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Барселона - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Севилья
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+