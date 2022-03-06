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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Райо Вальекано
Кадис - Райо Вальекано: обзор матча 06 марта 2022
Кадис
06.03.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
55'
Р. Алькарас
63'
У. Идрисси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Райо Вальекано
Желтая карточка
Р. Собрино
82'
Замена
Алекс
️️️️
Феде
79'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
У. Идрисси
79'
73'
Замена
М. Силла
️️️️
О. Валентин
73'
Замена
Р. Нтека
️️️️
Ф. Гарсия
Замена
Х. Мари
️️️️
Э. Лосано
72'
Желтая карточка
И. Альехо
65'
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Альехо
65'
ГОЛ! 2:0!
У. Идрисси
63'
62'
Желтая карточка
Н. Мараш
62'
Замена
О. Трехо
️️️️
П. Сисс
ГОЛ! 1:0!
Р. Алькарас
Пас отдал
У. Идрисси
55'
46'
Замена
Бебе
️️️️
И. Палазон
45'
+2
Желтая карточка
А. Гарсия
Желтая карточка
У. Идрисси
45'
+1
Желтая карточка
Р. Алькарас
37'
25'
Замена
Н. Мараш
️️️️
Э. Савельич
12'
Желтая карточка
И. Палазон
Желтая карточка
К. Акапо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
18
Эспино
23
Чуст
23
Эрнандес
29
Акапо
4
Алькарас
6
Феде
11
Идрисси
14
Альехо
11
Лосано
21
Негредо
4-3-2-1
13
Зидан
20
Баллиу
4
Суарес
24
Савельич
11
Гарсия
14
Комесанья
6
Сисс
23
Валентин
7
Палазон
18
Гарсия
14
Гвардиола
11
Идрисси
15
Арсамендия
15
Арсамендия
11
Идрисси
11
Лосано
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
11
Лосано
6
Феде
8
Алекс
8
Алекс
6
Феде
14
Альехо
19
Собрино
19
Собрино
14
Альехо
24
Савельич
15
Мараш
15
Мараш
24
Савельич
6
Сисс
8
Трехо
8
Трехо
6
Сисс
11
Гарсия
11
Нтека
11
Нтека
11
Гарсия
7
Палазон
12
Бебе
12
Бебе
7
Палазон
23
Валентин
14
Силла
14
Силла
23
Валентин
Остались в запасе
Кадис
Райо Вальекано
1
Давид Жиль
ВР
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Кадис - Райо Вальекано
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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