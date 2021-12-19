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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 19 декабря 2021
Атлетик
19.12.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
3 : 2
Завершен
Бетис
2'
И. Уильямс
72'
И. Уильямс
89'
О. де Маркос
6'
Хуанми
52'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Бетис
ГОЛ! 3:2!
О. де Маркос
Пас отдал
О. Сансет
89'
83'
Замена
Хоакин
️️️️
В. Карвалью
83'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
83'
Замена
Х. Миранда
️️️️
А. Морено
Замена
Х. Морсильо
️️️️
Н. Уильямс
82'
77'
Замена
Родри
️️️️
Хуанми
ГОЛ! 2:2!
И. Уильямс
Пас отдал
О. Сансет
72'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Муньяин
69'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
68'
67'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Г. Родригес
59'
Желтая карточка
Г. Родригес
Желтая карточка
О. Саррага
59'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Леке
55'
Замена
О. Саррага
️️️️
М. Весга
55'
52'
ГОЛ! 1:2!
Н. Фекир
Пас отдал
В. Карвалью
49'
Желтая карточка
Н. Фекир
6'
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Муньяин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Икер Муньяин
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Бетис
1
Жоэль
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
18
Баленсиага
5
Альварес
14
Нуньес
15
Леке
6
Весга
12
Венцедор
10
Муньяин
10
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
4-1-1-2-2
1
Силва
2
Бельерин
5
Бартра
4
Руис
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
15
Леке
18
де Маркос
18
де Маркос
15
Леке
6
Весга
6
Саррага
6
Саррага
6
Весга
10
Уильямс
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Уильямс
10
Муньяин
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Муньяин
11
Алекс Морено
33
Миранда
33
Миранда
11
Алекс Морено
2
Родригес
6
Гонсалес
6
Гонсалес
2
Родригес
7
Хуанми
10
Родри
10
Родри
7
Хуанми
10
Карвалью
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Карвалью
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
13
Хокин Эскьета
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетик - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
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Испания. Примера, 11 тур
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2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
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