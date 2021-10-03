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Гранада - Севилья

03.10.2021, Воскресенье, 22:00 мск Гранада, стадион Лос Карменес Испания. Примера, 8 тур Гранада - Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
32 тур
25 апреля, воскресенье 19:30 Севилья 2:1 Гранада
6 тур
17 октября, суббота 14:00 Гранада 1:0 Севилья
Испания. Примера (2019/2020)
21 тур
25 января, суббота 23:00 Севилья 2:0 Гранада
2 тур
23 августа, пятница 21:00 Гранада 0:1 Севилья
Испания. Сегунда (2017/2018)
35 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Севилья 0:0 Гранада
14 тур
12 ноября, воскресенье 14:00 Гранада 1:2 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
33 тур
21 апреля, пятница 22:00 Севилья 2:0 Гранада
14 тур
3 декабря, суббота 15:00 Гранада 2:1 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Севилья 1:4 Гранада
18 тур
3 января, воскресенье 18:00 Гранада 2:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
32 тур
19 апреля, воскресенье 18:00 Гранада 1:1 Севилья
13 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Севилья 5:1 Гранада
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 23:59 Севилья 4:0 Гранада
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 8 января, четверг 22:00 Гранада 1:2 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 4:0 Гранада
15 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Гранада 1:2 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
29 января, вторник 00:30 Севилья 3:0 Гранада
2 тур
26 августа, воскресенье 23:00 Гранада 1:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
26 марта, понедельник 23:00 Гранада 0:3 Севилья
11 тур
31 октября, понедельник 23:59 Севилья 1:2 Гранада
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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