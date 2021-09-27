Райо Вальекано - Кадис

|33 тур
|1 апреля, воскресенье
|19:00
|Райо Вальекано
|1:1
|Кадис
|12 тур
|28 октября, суббота
|19:00
|Кадис
|0:0
|Райо Вальекано
|33 тур
|1 апреля, воскресенье
|19:00
|Райо Вальекано
|1:1
|Кадис
|12 тур
|28 октября, суббота
|19:00
|Кадис
|0:0
|Райо Вальекано
|29 тур
|12 марта, воскресенье
|20:00
|Кадис
|1:0
|Райо Вальекано
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|21:00
|Райо Вальекано
|3:0
|Кадис
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80:31
|+49
|86
|2.
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68:38
|+30
|73
|3.
|Атлетико М
|38
|21
|8
|9
|65:43
|+22
|71
|4.
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53:30
|+23
|70
|5.
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62:40
|+22
|65
|6.
|Реал Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40:37
|+3
|62
|7.
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63:37
|+26
|59
|8.
|Атлетик Б
|38
|14
|13
|11
|43:36
|+7
|55
|9.
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48:53
|-5
|48
|10.
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37:51
|-14
|47
|11.
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43:43
|0
|46
|12.
|Райо Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39:50
|-11
|42
|13.
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40:52
|-12
|42
|14.
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40:53
|-13
|42
|15.
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33:41
|-8
|39
|16.
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36:63
|-27
|39
|17.
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35:51
|-16
|39
|18.
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44:61
|-17
|38
|19.
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51:76
|-25
|35
|20.
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31:65
|-34
|31