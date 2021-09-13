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Материалы

Реал - Сельта

12.09.2021, Воскресенье, 22:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 4 тур Реал - Сельта
Испания. Примера (2020/2021)
28 тур
20 марта, суббота 18:15 Сельта 1:3 Реал
17 тур
2 января, суббота 23:00 Реал 2:0 Сельта
Испания. Примера (2019/2020)
24 тур
16 февраля, воскресенье 23:00 Реал 2:2 Сельта
1 тур
17 августа, суббота 18:00 Сельта 1:3 Реал
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
16 марта, суббота 18:15 Реал 2:0 Сельта
12 тур
11 ноября, воскресенье 22:45 Сельта 2:4 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 21:45 Реал 6:0 Сельта
18 тур
7 января, воскресенье 22:45 Сельта 2:2 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
21 тур
17 мая, среда 22:00 Сельта 1:4 Реал
2 тур
27 августа, суббота 21:15 Реал 2:1 Сельта
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 25 января, среда 23:15 Сельта 2:2 Реал
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 18 января, среда 23:15 Реал 1:2 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
5 марта, суббота 18:00 Реал 7:1 Сельта
9 тур
24 октября, суббота 17:00 Сельта 1:3 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:00 Сельта 2:4 Реал
14 тур
6 декабря, суббота 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Сельта 2:0 Реал
18 тур
6 января, понедельник 22:00 Реал 3:0 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
10 марта, воскресенье 22:00 Сельта 1:2 Реал
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Реал 2:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, четверг 00:30 Реал 4:0 Сельта
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 13 декабря, четверг 01:00 Сельта 2:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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