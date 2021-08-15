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Материалы

Барселона - Реал Сосьедад

15.08.2021, Воскресенье, 21:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Примера, 1 тур Барселона - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2020/2021)
28 тур
21 марта, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:6 Барселона
19 тур
16 декабря, среда 23:00 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
Суперкубок Испании (2020/2021)
1/2 финала
13 января, среда 23:00 Реал Сосьедад 1:1
(2:3)п		 Барселона
Испания. Примера (2019/2020)
27 тур
7 марта, суббота 20:30 Барселона 1:0 Реал Сосьедад
17 тур
14 декабря, суббота 18:00 Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
20 апреля, суббота 21:45 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
4 тур
15 сентября, суббота 17:15 Реал Сосьедад 1:2 Барселона
Испания. Примера (2017/2018)
38 тур
20 мая, воскресенье 21:45 Барселона 1:0 Реал Сосьедад
19 тур
14 января, воскресенье 22:45 Реал Сосьедад 2:4 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 21:45 Барселона 3:2 Реал Сосьедад
13 тур
27 ноября, воскресенье 22:45 Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
ответный матч		 26 января, четверг 23:15 Барселона 5:2 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
первый матч		 19 января, четверг 23:15 Реал Сосьедад 0:1 Барселона
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:30 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
13 тур
28 ноября, суббота 18:00 Барселона 4:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 19:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
17 тур
4 января, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 23:00 Реал Сосьедад 3:1 Барселона
6 тур
24 сентября, вторник 22:00 Барселона 4:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 13 февраля, четверг 01:00 Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 6 февраля, четверг 01:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 21:00 Реал Сосьедад 3:2 Барселона
1 тур
19 августа, воскресенье 23:00 Барселона 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
34 тур
30 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Барселона
15 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Барселона 5:0 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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    Рейтинг: +479

    FCLM_FCRM 16 августа 2021, 13:05

    Нервная концовочка была

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    Рейтинг: +230

    Marat A. 15 августа 2021, 22:57

    Ушёл(Ушли) Месси...Барсе(Команде) это в плюс. И Состав и Молодёжь заиграет!!!! Месси гений!!! Но команда должна сама расти!!!

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