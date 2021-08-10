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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Роверс - Челтенхэм
Бристоль Роверс - Челтенхэм: обзор матча 10 августа 2021
Бристоль Роверс
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Челтенхэм
58'
Э. Мэй
71'
К. Вассел
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Роверс - Челтенхэм
Желтая карточка
Д. Болдуин
88'
80'
Замена
C. Hussey
️️️️
Э. Чапман
Замена
R. Jones
️️️️
Л. Томас
78'
71'
ГОЛ! 0:2!
К. Вассел
Замена
J. Langlais
️️️️
B. Liddle
70'
Замена
S. Spence
️️️️
Z. Westbrooke
70'
66'
Замена
L. Sercombe
️️️️
Т. Перри
65'
Замена
К. Вассел
️️️️
Э. Мэй
58'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
1
James Belshaw
ВР
16
Люк Томас
ЦП
37
Ben Liddle
ЦП
26
Коннор Тэйлор
ЦФ
7
Гарри Андерсон
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
3
Nick Anderton
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
5
Alfie Kilgour
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Челтенхэм
8
Тейлор Перри
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
12
Уильям Бойл
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
38
Joseph Budd
ЦП
24
Sion Spence
ЦП
11
Ryan Jones
ЦП
41
Jarmani Langlais
ЦФ
4
Киан Харрис
ЦФ
Челтенхэм
16
Elliot Bonds
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
5
Charlie Raglan
ЦФ
23
Chris Hussey
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
30
Callum Ebanks
ЦФ
2-5
1
16
Томас
37
4
5
20
Болдуин
3
24
1-5
8
Перри
6
26
12
Бойл
3
14
Чапман
24
24
24
24
16
Томас
11
11
16
Томас
37
41
41
37
14
Чапман
23
23
14
Чапман
8
Перри
8
8
8
Перри
10
Мэй
9
Вассел
9
Вассел
10
Мэй
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Челтенхэм
1
Jed Ward
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
38
Joseph Budd
ЦП
4
Киан Харрис
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
16
Elliot Bonds
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
5
Charlie Raglan
ЦФ
30
Callum Ebanks
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
1
Jed Ward
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
38
Joseph Budd
ЦП
4
Киан Харрис
ЦФ
Остались в запасе
16
Elliot Bonds
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
5
Charlie Raglan
ЦФ
30
Callum Ebanks
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Бристоль Роверс - Челтенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Информация о матче
Стадион:
Мемориал Стэдиум
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Бристоль Роверс
Челтенхэм
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
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