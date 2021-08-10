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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шрусбери Таун - Линкольн
Шрусбери Таун - Линкольн: обзор матча 10 августа 2021
Шрусбери Таун
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Линкольн
69'
Д. Удо
79'
Д. Удо
49'
Т. Хоппер
52'
Т. Бишоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шрусбери Таун - Линкольн
ГОЛ!
Д. Дэвис
3:1
Пенальти не реализован!
Т. Хоппер
ГОЛ!
Д. Нерс
2:1
ГОЛ!
Э. Скалли
1:1
ГОЛ!
Э. Беннетт
1:0
ГОЛ! 2:2!
Д. Удо
Пас отдал
М. Пеннингтон
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Удо
69'
68'
Замена
Л. Серенсен
️️️️
L. Montsma
Замена
Д. Дэниэлс
️️️️
Л. Лихи
65'
Замена
Д. Удо
️️️️
Р. Боумен
64'
52'
ГОЛ! 0:2!
Т. Бишоп
49'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хоппер
Пас отдал
К. Брэмолл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Рекейл Пайк
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
3
Натанаэль Огбета
ЦФ
10
Люк Лихи
ЦФ
16
Аарон Пьерр
ЦФ
21
Джордж Нерс
ЦФ
20
Марко Мароши
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Линкольн
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Макс Сандерс
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
25
Энтони Скалли
ЦФ
8
Тедди Бишоп
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
15
Коэн Брэмолл
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
22
L. Montsma
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
Главный тренер
Крис Коэн
Шрусбери Таун
23
Даниэль Удо
ЦФ
7
Шоун Уалли
ЦФ
18
Чарли Кейтон
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
11
Джошуа Дэниэлс
ЦФ
1
Гарри Бургойн
ЦФ
Линкольн
2
Лассе Серенсен
ЦП
17
Remy Howarth
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
1-3-5
28
Пеннингтон
16
Вела
16
Дэвис
17
Беннетт
10
Лихи
20
Мароши
21
Нерс
16
Пьерр
3
Огбета
1-5
24
Гриффитс
6
Сандерс
14
5
22
3
15
Брэмолл
12
Боумен
23
Удо
23
Удо
12
Боумен
10
Лихи
11
Дэниэлс
11
Дэниэлс
10
Лихи
22
2
Серенсен
2
Серенсен
22
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Линкольн
7
Шоун Уалли
ЦФ
18
Чарли Кейтон
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
1
Гарри Бургойн
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
17
Remy Howarth
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
Главный тренер
Крис Коэн
Остались в запасе
7
Шоун Уалли
ЦФ
18
Чарли Кейтон
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
1
Гарри Бургойн
ЦФ
Остались в запасе
17
Remy Howarth
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Главный тренер
Крис Коэн
Статистика матча Шрусбери Таун - Линкольн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
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