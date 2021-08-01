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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 01 августа 2021
Шеффилд Уэнсдэй
01.08.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Пенальти не реализован!
Л. Палмер
ГОЛ!
Д. Синани
2:3
Пенальти не реализован!
М. Луонго
ГОЛ!
С. Томас
2:2
ГОЛ!
Д. Адениран
2:1
ГОЛ!
Д. Роудс
1:1
ГОЛ!
С. Хатчинсон
1:0
90'
Замена
Д. Синани
️️️️
С. Хай
86'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
Замена
М. Луонго
️️️️
Б. Беннэн
84'
Желтая карточка
Д. Хант
82'
81'
Желтая карточка
Д. Хогг
81'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
А. Грин
75'
57'
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Корома
52'
Желтая карточка
Д. Уорд
Замена
Д. Браун
️️️️
О. Шодипо
34'
Желтая карточка
D. Iorfa
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
5
Сэм Хатчинсон
ЦФ
35
Деннис Адениран
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
99
Korede Adedoyin
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Сорба Томас
ЦФ
3-3-4
1
Пикок-Фаррел
32
Хант
27
13
Патерсон
2
Палмер
10
Уинг
10
Беннэн
5
Хатчинсон
30
Шодипо
25
Грин
35
Адениран
2-3-5
5
Пирсон
15
Тоффоло
6
Хогг
27
О'Брайен
14
Холмс
37
Корома
21
Николлс
20
Тертон
7
Хай
25
Уорд
30
Шодипо
21
Браун
21
Браун
30
Шодипо
25
Грин
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
25
Грин
10
Беннэн
21
Луонго
21
Луонго
10
Беннэн
7
Хай
10
Синани
10
Синани
7
Хай
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
37
Корома
7
Томас
7
Томас
37
Корома
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
33
Джо Уайлдсмит
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
99
Korede Adedoyin
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
99
Korede Adedoyin
ЦП
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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