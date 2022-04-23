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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Ковентри
Вест Бромвич - Ковентри: обзор матча 23 апреля 2022
Вест Бромвич
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 0
Завершен
Ковентри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Ковентри
79'
Замена
Л. Келли
️️️️
Б. Шиф
Замена
Г. Диангана
️️️️
Д. Моламби
79'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
72'
71'
Желтая карточка
К. МакФадзин
62'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. О'Харе
Желтая карточка
Д. О'Ши
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
28
Джош Экклз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
3-3-1-2
27
Баттон
5
Кларк
26
О'Ши
3
Рич
22
Таунсенд
8
Ливермор
19
Гарднер-Хикман
8
Моламби
9
Грант
9
Кэрролл
3-4-1-1-1
13
Уилсон
5
Роуз
5
Хайам
5
МакФадзин
34
Кейн
38
Хамер
18
Шиф
22
Матсен
24
Аллен
17
О'Харе
14
Дьекереш
8
Моламби
19
Диангана
19
Диангана
8
Моламби
19
Гарднер-Хикман
25
Филлипс
25
Филлипс
19
Гарднер-Хикман
18
Шиф
4
Келли
4
Келли
18
Шиф
17
О'Харе
29
Уогхорн
29
Уогхорн
17
О'Харе
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ковентри
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Вест Бромвич - Ковентри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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