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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Сток Сити
Блэкберн - Сток Сити: обзор матча 18 апреля 2022
Блэкберн
18.04.2022, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
4'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Сток Сити
85'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Майя
78'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Р. Сойерс
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Т. Долан
76'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Б. Джонсон
67'
56'
Желтая карточка
Т. Смит
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Я. Паул ван Хеке
46'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
34'
Желтая карточка
С. Уортон
32'
23'
Желтая карточка
Д. Майя
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браун
Пас отдал
Д. Майя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Марио Вранчич
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-2-3
1
Камински
6
ван Хеке
27
Трэвис
24
Ньямб
26
Ленихэн
4
Джонсон
22
Бреретон
24
Долан
3
Пикеринг
16
Уортон
20
Галлахер
3-2-3-2
1
Бонхэм
16
Уилмот
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
2
Смит
19
Ягиелка
7
Аллен
8
Бэйкер
14
Сойерс
9
Майя
18
Браун
4
Джонсон
6
Бакли
6
Бакли
4
Джонсон
24
Долан
26
Хеджс
26
Хеджс
24
Долан
6
ван Хеке
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
6
ван Хеке
14
Сойерс
11
Филоджин
11
Филоджин
14
Сойерс
9
Майя
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Майя
Остались в запасе
Блэкберн
Сток Сити
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦФ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Блэкберн - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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