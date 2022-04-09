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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Борнмут
Шеффилд Юнайтед - Борнмут: обзор матча 09 апреля 2022
Шеффилд Юнайтед
09.04.2022, суббота, 14:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Борнмут
90'
+3
Желтая карточка
Л. Келли
89'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Земура
Замена
К. Хурихейн
️️️️
С. Берге
81'
75'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
74'
Замена
Д. Энтони
️️️️
С. Дембеле
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. Флек
72'
Желтая карточка
Д. Иган
71'
Желтая карточка
Д. Флек
35'
Желтая карточка
Э. Стивенс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
6
Дэвис
15
Иган
22
Уремович
3
Стивенс
16
Берге
32
Балдок
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
10
Норвуд
9
МакБарни
4-3-2-1
12
Траверс
3
Филлипс
15
Смит
6
Келли
33
Земура
8
Биллинг
10
Кук
8
Лерма
10
Кристи
23
Дембеле
19
Соланке
13
Флек
23
Осборн
23
Осборн
13
Флек
16
Берге
14
Хурихейн
14
Хурихейн
16
Берге
33
Земура
11
Брэди
11
Брэди
33
Земура
23
Дембеле
19
Энтони
19
Энтони
23
Дембеле
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Борнмут
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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