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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бирмингем Сити
Суонси - Бирмингем Сити: обзор матча 19 марта 2022
Суонси
19.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Бирмингем Сити
Замена
К. Джозеф
️️️️
Х. Вольф
80'
75'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
Ж. Бакуна
Замена
Н. Огбета
️️️️
К. Смит
63'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Ф. Барнс
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
5
Финли Барнс
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
1
Энди Фишер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
5
Нико Гордон
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Бирмингем Сити
12
Marcel Oakley
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
1
Зак Джикок
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-2-1-4
5
Барнс
5
Кабанго
29
Кристи
26
Ноутон
6
Гримес
10
Нтчам
17
Вольф
1
Фишер
9
Пироэ
21
Обафеми
35
Патерсон
2-1-2-3-2
13
Этеридж
4
Робертс
2
Колен
26
Суньич
20
Гарднер
7
Бакуна
11
Эрнандес
19
Чон
10
Грэм
5
Гордон
25
Хоган
Смит
3
Огбета
3
Огбета
Смит
5
Барнс
22
Латибодье
22
Латибодье
5
Барнс
8
Смит
8
Смит
17
Вольф
22
Джозеф
22
Джозеф
17
Вольф
7
Бакуна
32
Ричардс
32
Ричардс
7
Бакуна
Остались в запасе
Суонси
Бирмингем Сити
29
Бен Хамер
ВР
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
91
Жереми Бела
ЛВ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
1
Зак Джикок
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
1
Зак Джикок
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Суонси - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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