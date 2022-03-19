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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Миллуолл
Сток Сити - Миллуолл: обзор матча 19 марта 2022
Сток Сити
19.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 0
Завершен
Миллуолл
19'
Д. Браун
70'
Д. Сэйвилл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Миллуолл
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Майя
90'
+5
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Райт-Филлипс
89'
85'
Желтая карточка
Д. Баллард
Желтая карточка
Д. Томпсон
84'
78'
Замена
О. Ожо
️️️️
М. Беннетт
76'
Пенальти не реализован!
Д. Уоллес
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Сэйвилл
70'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
М. Вранчич
70'
Желтая карточка
Д. Браун
65'
62'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Т. Бьюри
62'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
С. Мэлони
Желтая карточка
Д. Тимон
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
Пас отдал
Л. Бэйкер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
4-3-4
4
Харвуд-Беллис
26
Мур
14
Тимон
19
Ягиелка
7
Аллен
8
Бэйкер
8
Вранчич
32
Райт-Филлипс
18
Браун
9
Майя
1
Бонхэм
4-3-3
33
Биалковски
3
Уоллес
2
Мэлони
5
Купер
5
Баллард
16
Митчелл
6
Сэйвилл
17
Уоллес
10
Беннетт
20
МакНамара
7
Бьюри
8
Вранчич
15
Томпсон
15
Томпсон
8
Вранчич
9
Майя
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Майя
32
Райт-Филлипс
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
32
Райт-Филлипс
7
Бьюри
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
7
Бьюри
10
Беннетт
9
Ожо
9
Ожо
10
Беннетт
2
Мэлони
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
2
Мэлони
Остались в запасе
Сток Сити
Миллуолл
19
Абдалла Сима
ПВ
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Остались в запасе
19
Абдалла Сима
ПВ
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Сток Сити - Миллуолл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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