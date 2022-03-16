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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 16 марта 2022
Миллуолл
16.03.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
27'
Б. Афобе
57'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
Замена
Т. Бьюри
️️️️
М. Беннетт
80'
70'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
С. Томас
ГОЛ! 2:0!
Б. Афобе
57'
56'
Замена
О. Тертон
️️️️
М. Пирсон
46'
Замена
Д. Синани
️️️️
Д. Хогг
Желтая карточка
Д. Уоллес
34'
ГОЛ! 1:0!
Б. Афобе
27'
Желтая карточка
М. Беннетт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
23
Besart Topalloj
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
2
Пипа
ПЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-3-3
33
Биалковски
5
Баллард
3
Уоллес
2
Мэлони
5
Купер
6
Сэйвилл
16
Митчелл
17
Уоллес
10
Беннетт
20
МакНамара
23
Афобе
4-4-1-1
21
Николлс
5
Пирсон
12
Лис
6
Колуилл
15
Тоффоло
13
Расселл
27
О'Брайен
6
Хогг
14
Холмс
7
Томас
25
Уорд
10
Беннетт
7
Бьюри
7
Бьюри
10
Беннетт
5
Пирсон
20
Тертон
20
Тертон
5
Пирсон
6
Хогг
10
Синани
10
Синани
6
Хогг
7
Томас
18
Анджорин
18
Анджорин
7
Томас
Остались в запасе
Миллуолл
Хаддерсфилд Таун
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
23
Besart Topalloj
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
2
Пипа
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
29
Джордан Роудс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
23
Besart Topalloj
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
Остались в запасе
2
Пипа
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
29
Джордан Роудс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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