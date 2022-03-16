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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Престон
Лутон Таун - Престон: обзор матча 16 марта 2022
Лутон Таун
16.03.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
4 : 0
Завершен
Престон
9'
Л. Берри
28'
Ф. Оньединма
42'
Л. Берри
59'
Б. Диаби (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Престон
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
87'
Замена
К. Мендес
️️️️
Л. Берри
81'
80'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Б. Поттс
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Г. Корник
77'
75'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Б. Диаби
59'
46'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Э. Риис
46'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Маккэнн
ГОЛ! 3:0!
Л. Берри
Пас отдал
Г. Корник
42'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Оньединма
Пас отдал
Д. Бри
28'
27'
Желтая карточка
Э. Хьюз
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Р. Бурк
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. Берри
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
7
Карлос Мендес
ПВ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Ши
32
Бурк
17
Белл
14
Бри
15
Поттс
16
Кэмпбелл
30
Киосо
8
Берри
18
Кларк
45
Адебайо
23
Корник
3-5-2
1
Иверсен
4
Диаби
16
Хьюз
4
ван ден Берг
8
Брауне
8
Маккэнн
44
Поттс
8
Уайтмэн
14
Джонсон
17
Риис
9
Арчер
32
Бурк
44
Оньединма
44
Оньединма
32
Бурк
8
Берри
7
Мендес
7
Мендес
8
Берри
23
Корник
14
Хилтон
14
Хилтон
23
Корник
44
Поттс
7
Синклейр
7
Синклейр
44
Поттс
8
Маккэнн
23
Мерфи
23
Мерфи
8
Маккэнн
17
Риис
17
Эванс
17
Эванс
17
Риис
Остались в запасе
Лутон Таун
Престон
32
Гарри Истед
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Лутон Таун - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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