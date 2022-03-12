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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Шеффилд Юнайтед
Ковентри - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 12 марта 2022
Ковентри
12.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
4 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
20'
В. Дьекереш
52'
К. О'Харе
59'
К. О'Харе
68'
М. Гудден
16'
С. Берге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Шеффилд Юнайтед
Замена
М. Уогхорн
️️️️
М. Гудден
82'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Ф. Дабо
73'
Замена
Д. Хайам
️️️️
К. МакФадзин
69'
ГОЛ! 4:1!
М. Гудден
Пас отдал
К. О'Харе
68'
65'
Замена
О. МакБарни
️️️️
О. Норвуд
ГОЛ! 3:1!
К. О'Харе
Пас отдал
В. Дьекереш
59'
ГОЛ! 2:1!
К. О'Харе
52'
ГОЛ! 1:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
М. Роуз
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Берге
Пас отдал
К. Хурихейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
5
Майкл Роуз
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ковентри
34
Тодд Кейн
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
38
Феми Серики
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-1-1-5
21
Мур
22
Матсен
6
Кларк-Салтер
25
Дабо
38
Хамер
17
О'Харе
24
Гудден
5
МакФадзин
24
Аллен
14
Дьекереш
5
Роуз
4-1-4-1
25
Фодеринхэм
15
Иган
24
Гордон
30
Норрингтон-Дэвис
14
Робинсон
16
Берге
10
Норвуд
14
Хурихейн
10
Гиббс-Уайт
23
Осборн
14
Шарп
25
Дабо
34
Кейн
34
Кейн
25
Дабо
24
Гудден
29
Уогхорн
29
Уогхорн
24
Гудден
5
МакФадзин
5
Хайам
5
Хайам
5
МакФадзин
10
Норвуд
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Норвуд
Остались в запасе
Ковентри
Шеффилд Юнайтед
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
17
Адам Дэвис
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
38
Феми Серики
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
38
Феми Серики
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Ковентри - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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