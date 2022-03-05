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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ковентри
Суонси - Ковентри: обзор матча 05 марта 2022
Суонси
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
3 : 1
Завершен
Ковентри
12'
Д. Патерсон
40'
М. Обафеми
48'
М. Обафеми
85'
Г. Хамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Ковентри
85'
ГОЛ! 3:1!
Г. Хамер
Пас отдал
М. Уогхорн
Замена
Д. Фултон
️️️️
К. Смит
81'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
М. Обафеми
73'
72'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
Желтая карточка
Б. Кабанго
69'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Д. Патерсон
63'
63'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
В. Дьекереш
63'
Замена
М. Гудден
️️️️
Д. Бидуэлл
ГОЛ! 3:0!
М. Обафеми
Пас отдал
М. Гримес
48'
ГОЛ! 2:0!
М. Обафеми
Пас отдал
Ф. Даунс
40'
Желтая карточка
К. Ноутон
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
М. Обафеми
12'
8'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
1
Энди Фишер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Ковентри
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
4-3-4
3
Мэннинг
5
Кабанго
29
Кристи
26
Ноутон
4
Даунс
6
Гримес
8
Смит
1
Фишер
21
Обафеми
35
Патерсон
9
Пироэ
4-1-5
21
Мур
34
Кейн
22
Матсен
6
Кларк-Салтер
21
Бидуэлл
38
Хамер
5
МакФадзин
14
Дьекереш
18
Шиф
24
Аллен
5
Роуз
21
Обафеми
22
Латибодье
22
Латибодье
21
Обафеми
8
Смит
4
Фултон
4
Фултон
8
Смит
35
Патерсон
10
Нтчам
10
Нтчам
35
Патерсон
14
Дьекереш
29
Уогхорн
29
Уогхорн
14
Дьекереш
21
Бидуэлл
24
Гудден
24
Гудден
21
Бидуэлл
Остались в запасе
Суонси
Ковентри
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Бен Уилсон
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Суонси - Ковентри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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