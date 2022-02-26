Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
Миллуолл - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 26 февраля 2022
Миллуолл
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
61'
Д. Купер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
Замена
З. Лавлейс
️️️️
Т. Бьюри
90'
87'
Замена
Д. Флек
️️️️
К. Хурихейн
70'
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
Замена
Д. Баллард
️️️️
Ш. Хатчинсон
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Купер
Пас отдал
Д. Уоллес
61'
51'
Желтая карточка
Д. Балдок
Замена
Д. Эванс
️️️️
М. Беннетт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
2
Мэлони
17
Уоллес
6
Сэйвилл
16
Митчелл
7
Бьюри
20
МакНамара
10
Беннетт
3-2-3-2
25
Фодеринхэм
15
Иган
24
Гордон
30
Норрингтон-Дэвис
32
Балдок
14
Робинсон
14
Хурихейн
7
Ндиайе
10
Норвуд
14
Шарп
9
МакБарни
4
Хатчинсон
5
Баллард
5
Баллард
4
Хатчинсон
10
Беннетт
12
Эванс
12
Эванс
10
Беннетт
7
Бьюри
29
Лавлейс
29
Лавлейс
7
Бьюри
14
Хурихейн
13
Флек
13
Флек
14
Хурихейн
Остались в запасе
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+