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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Блэкберн
Шеффилд Юнайтед - Блэкберн: обзор матча 23 февраля 2022
Шеффилд Юнайтед
23.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
90+2'
Б. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Блэкберн
ГОЛ! 1:0!
Б. Дэвис
Пас отдал
Д. Робинсон
90'
+2
Замена
Б. Дэвис
️️️️
М. Гиббс-Уайт
88'
82'
Замена
Т. Долан
️️️️
Р. Ньямб
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
78'
67'
Желтая карточка
Л. Трэвис
Красная карточка
Ч. Гуд
66'
Желтая карточка
С. Берге
58'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
56'
Желтая карточка
Д. Иган
29'
26'
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
20
Адам Уортон
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Скотт Уортон
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
30
Норрингтон-Дэвис
5
Гуд
15
Иган
14
Робинсон
16
Берге
32
Балдок
10
Норвуд
10
Гиббс-Уайт
13
Флек
14
Шарп
3-4-4
1
Камински
24
Ньямб
6
ван Хеке
20
Уортон
7
Ротуэлл
27
Трэвис
26
Ленихэн
6
Бакли
3
Пикеринг
30
Хадра
20
Галлахер
16
Уортон
10
Гиббс-Уайт
6
Дэвис
6
Дэвис
10
Гиббс-Уайт
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
24
Ньямб
24
Долан
24
Долан
24
Ньямб
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Блэкберн
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Блэкберн
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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