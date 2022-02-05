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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Блэкберн
Суонси - Блэкберн: обзор матча 05 февраля 2022
Суонси
05.02.2022, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
16'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Блэкберн
Желтая карточка
С. Кристи
90'
+2
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Ж. Пироэ
72'
68'
Замена
Д. Ранкин-Костелло
️️️️
Р. Ньямб
60'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Р. Хеджс
Замена
К. Смит
️️️️
О. Нтчам
58'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
М. Обафеми
55'
Вторая желтая
Р. Мэннинг
54'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
38'
Желтая карточка
О. Нтчам
37'
33'
Желтая карточка
Д. Бакли
24'
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
ГОЛ! 1:0!
М. Обафеми
Пас отдал
Д. Патерсон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
1
Энди Фишер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Райан Хеджс
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
3-3-1-4
3
Мэннинг
29
Кристи
5
Кабанго
4
Даунс
6
Гримес
10
Нтчам
17
Вольф
21
Обафеми
9
Пироэ
35
Патерсон
1
Фишер
3-5-1-1
1
Камински
42
Зеефуик
6
ван Хеке
24
Ньямб
26
Ленихэн
6
Бакли
7
Ротуэлл
27
Трэвис
3
Гилс
26
Хеджс
16
Уортон
21
Обафеми
6
Беннетт
6
Беннетт
21
Обафеми
9
Пироэ
22
Латибодье
22
Латибодье
9
Пироэ
10
Нтчам
8
Смит
8
Смит
10
Нтчам
26
Хеджс
22
Бреретон
22
Бреретон
26
Хеджс
24
Ньямб
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
24
Ньямб
Остались в запасе
Суонси
Блэкберн
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Суонси - Блэкберн
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Либерти
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