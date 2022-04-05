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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Лутон Таун
Питерборо Юнайтед - Лутон Таун: обзор матча 05 апреля 2022
Питерборо Юнайтед
05.04.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 1
Завершен
Лутон Таун
87'
Д. Кларк-Харрис
49'
Д. Хилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Лутон Таун
90'
+4
Желтая карточка
Э. Адебайо
90'
Замена
Г. Корник
️️️️
Ф. Оньединма
ГОЛ! 1:1!
Д. Кларк-Харрис
Пас отдал
Д. Уорд
87'
82'
Замена
С. Брэдли
️️️️
Д. Хилтон
Желтая карточка
Р. Джонс
75'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Ф. Кент
74'
Желтая карточка
Ф. Кент
70'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Д. Мэрриот
68'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хилтон
Пас отдал
Ф. Оньединма
Желтая карточка
Д. Мэрриот
41'
33'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
К. Джером
16'
Желтая карточка
П. Мпанцу
Желтая карточка
Ж. Фукс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
17
Кваме Поку
АП
23
Джо Уорд
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Карлос Мендес
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Корнелл
5
Эдвардс
20
Найт
2
Кент
7
Фукс
14
Берроуз
23
Уорд
17
Поку
14
Тэйлор
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
4-2-1-3
1
Ши
30
Киосо
14
Бри
17
Белл
3
Нейсмит
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
44
Оньединма
45
Адебайо
14
Хилтон
35
Джером
2
Кент
11
Шмодикс
11
Шмодикс
2
Кент
7
Мэрриот
26
Джонс
26
Джонс
7
Мэрриот
44
Оньединма
23
Корник
23
Корник
44
Оньединма
14
Хилтон
15
Брэдли
15
Брэдли
14
Хилтон
35
Джером
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
35
Джером
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Лутон Таун
13
Уилл Блэкмор
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Карлос Мендес
ПВ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Карлос Мендес
ПВ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Лутон Таун
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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