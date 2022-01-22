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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 22 января 2022
Ковентри
22.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
50'
Д. Шипли
6'
А. Грэй
88'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
К. МакФадзин
90'
+15
Замена
Д. Джонс
️️️️
Т. Кейн
90'
+7
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Аллен
89'
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Адома
Пас отдал
К. Уиллок
80'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Л. Дайкс
Желтая карточка
К. О'Харе
79'
76'
Замена
Д. Томас
️️️️
А. Грэй
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Д. Шипли
75'
67'
Замена
Л. Амос
️️️️
А. Доззел
65'
Желтая карточка
Р. Дикки
ГОЛ! 1:1!
Д. Шипли
Пас отдал
Т. Кейн
50'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Пас отдал
К. Уиллок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ковентри
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Джордж Томас
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
1
Джо Уолш
ЦФ
2-1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
34
Кейн
38
Хамер
17
О'Харе
5
МакФадзин
14
Дьекереш
26
Шипли
18
Шиф
5
Хайам
4-2-1-3
1
Маршалл
2
Данн
5
Барбе
3
Уоллас
16
Дикки
21
Доззел
26
Филд
16
Уиллок
37
Адома
45
Грэй
13
Дайкс
26
Шипли
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
26
Шипли
24
Аллен
29
Уогхорн
29
Уогхорн
24
Аллен
34
Кейн
10
Джонс
10
Джонс
34
Кейн
45
Грэй
8
Томас
8
Томас
45
Грэй
21
Доззел
10
Амос
10
Амос
21
Доззел
13
Дайкс
32
Остин
32
Остин
13
Дайкс
Остались в запасе
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Остались в запасе
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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