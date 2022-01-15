Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич: обзор матча 15 января 2022
Куинз Парк Рейнджерс
15.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
90'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
Замена
Д. Болл
️️️️
К. Уиллок
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
К. Уиллок
90'
Желтая карточка
С. Филд
70'
Замена
Ч. Остин
️️️️
А. Грэй
64'
59'
Замена
Д. Дайк
️️️️
М. Филлипс
Желтая карточка
Р. Дикки
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
3
Адам Рич
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Куинз Парк Рейнджерс
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
1
Джо Уолш
ЦФ
Вест Бромвич
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
32
Quevin Castro
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
1
Алекс Палмер
ЦФ
3-2-1-4
1
Маршалл
2
Данн
5
Барбе
3
Уоллас
26
Филд
10
Йохансен
16
Уиллок
45
Грэй
16
Дикки
37
Адома
13
Дайкс
4-1-3-2
27
Баттон
2
Ферлонг
19
Гарднер-Хикман
5
Кларк
22
Таунсенд
8
Ливермор
25
Филлипс
8
Моламби
3
Рич
9
Грант
47
Робинсон
16
Уиллок
4
Болл
4
Болл
16
Уиллок
45
Грэй
32
Остин
32
Остин
45
Грэй
25
Филлипс
9
Дайк
9
Дайк
25
Филлипс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
32
Quevin Castro
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
Остались в запасе
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
32
Quevin Castro
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+