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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 15 января 2022
Дерби Каунти
15.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
69'
Т. Лоуренс
78'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед
83'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. Робинсон
Желтая карточка
Т. Лоуренс
78'
ГОЛ! 2:0!
Т. Лоуренс
78'
ГОЛ! 1:0!
Т. Лоуренс
69'
68'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
С. Берге
68'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. МакГолдрик
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Л. Планж
60'
Замена
К. Форсит
️️️️
К. Йозвяк
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
3
Энда Стивенс
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
14
Конор Хурихейн
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-3-1-4
33
Дэйвис
19
Стирмен
14
Бирн
18
Берд
12
Найт
16
Томпсон
10
Лоуренс
21
Оллсоп
72
Йозвяк
2
Эбоселе
7
Планж
3-3-2-2
25
Фодеринхэм
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
6
Бешам
2
Богль
16
Берге
14
Робинсон
7
Ндиайе
10
Норвуд
14
Шарп
17
МакГолдрик
72
Йозвяк
3
Форсит
3
Форсит
72
Йозвяк
7
Планж
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
7
Планж
14
Робинсон
23
Осборн
23
Осборн
14
Робинсон
16
Берге
14
Хурихейн
14
Хурихейн
16
Берге
17
МакГолдрик
10
Брюстер
10
Брюстер
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Дерби Каунти
Шеффилд Юнайтед
13
Келле Рос
ВР
11
Равель Моррисон
АП
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
3
Энда Стивенс
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
11
Равель Моррисон
АП
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
Остались в запасе
3
Энда Стивенс
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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