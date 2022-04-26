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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Блэкпул
Барнсли - Блэкпул: обзор матча 26 апреля 2022
Барнсли
26.04.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 2
Завершен
Блэкпул
39'
О. Дейл
66'
О. Кейси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Блэкпул
84'
Замена
Д. Торнили
️️️️
О. Кейси
Замена
Э. Марш
️️️️
К. Моррис
74'
68'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Ч. Кирк
68'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Ш. Ловери
66'
ГОЛ! 0:2!
О. Кейси
Пас отдал
М. Экпитета
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Вудроу
63'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
А. Кристи-Дэвис
63'
62'
Желтая карточка
М. Виртю
39'
ГОЛ! 0:1!
О. Дейл
Пас отдал
Д. Бисли
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
24
Мэтти Виртю
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
9
Джейк Бисли
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Барнсли
1
Daniel Jinadu
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
7
Итан Робсон
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
3-2-2-3
1
Уолтон
5
Андерсен
15
Китчинг
4
Мун
21
Вита
2
Бриттан
4
Стайлс
14
Вулф
12
Вудроу
9
Моррис
39
Кристи-Дэвис
4-1-1-2-2
12
Максвелл
4
Кейси
3
Хасбэнд
6
Коннолли
21
Экпитета
16
Дугалл
24
Виртю
19
Дейл
25
Кирк
19
Ловери
9
Бисли
39
Кристи-Дэвис
16
Хондермарк
16
Хондермарк
39
Кристи-Дэвис
12
Вудроу
20
Адебойежо
20
Адебойежо
12
Вудроу
9
Моррис
37
Марш
37
Марш
9
Моррис
4
Кейси
15
Торнили
15
Торнили
4
Кейси
25
Кирк
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
25
Кирк
19
Ловери
12
Йетс
12
Йетс
19
Ловери
Остались в запасе
Барнсли
Блэкпул
1
Daniel Jinadu
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
31
Стюарт Мур
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
1
Daniel Jinadu
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Барнсли - Блэкпул
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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