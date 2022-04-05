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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Суонси
Миллуолл - Суонси: обзор матча 05 апреля 2022
Миллуолл
05.04.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
46'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Суонси
Желтая карточка
Д. Баллард
81'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Уоллес
79'
79'
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Фултон
78'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Ж. Пироэ
61'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Х. Вольф
Замена
О. Бурк
️️️️
Т. Брэдшоу
59'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Д. Сэйвилл
59'
49'
Желтая карточка
Д. Латибодье
46'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пироэ
22'
Желтая карточка
М. Гримес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
1
Энди Фишер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
5
Баллард
3
Уоллес
2
Мэлони
5
Купер
17
Уоллес
16
Митчелл
6
Сэйвилл
20
МакНамара
23
Афобе
9
Брэдшоу
3-2-2-1-3
5
Кабанго
22
Латибодье
29
Кристи
26
Ноутон
3
Мэннинг
6
Гримес
4
Фултон
17
Вольф
21
Обафеми
1
Фишер
9
Пироэ
17
Уоллес
9
Ожо
9
Ожо
17
Уоллес
6
Сэйвилл
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
6
Сэйвилл
9
Брэдшоу
7
Бурк
7
Бурк
9
Брэдшоу
17
Вольф
10
Нтчам
10
Нтчам
17
Вольф
4
Фултон
8
Смит
8
Смит
4
Фултон
9
Пироэ
35
Патерсон
35
Патерсон
9
Пироэ
Остались в запасе
Миллуолл
Суонси
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Миллуолл - Суонси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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